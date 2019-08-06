أحمد الفيشاوي يفتح صندوق ذكرياته وينشر صورة نادرة من طفولته برفقة والديه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة له من طفولته مع عائلته.

الصورة ظهر فيها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وزوجته وقتها الفنانة سمية الألفي، وهما يحملان طفلهما عمر، وإلى جانبهما الفنان أحمد الفيشاوي، وهو في سن لم يتجاوز السادسة من عمره.

وعلق الفيشاوي الصغير على الصورة قائلا: “عائلتي للأبد”، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه الذين آمنوا لوالده الفنان فاروق الفيشاوي الرحمة.

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وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال 67 عاما.

من ناحية أخرى يحاول أحمد الفيشاوي، تجاوز أحزانه على فراق والده، باستكمال تصوير دوره في فيلم “يوم مصري”، من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكارم، ويشارك في بطولته حنان مطاوع، ودرة، حيث صور أبطال الفيلم عدداً من مشاهدهم الأخيرة في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتبقى يومان وينتهي التصوير بشكل نهائي.

ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج والميكساج استعداداً لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرضه، ومقترح أن يعرض في موسم رأس السنة المقبل، وتعتمد قصة الفيلم على قصص اليوم الواحد.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مولد السيدة، والقضايا التي يتعرض لها المولد ومشاكل وأزمات الغلابة، فضلا عن ارتباط بعض الأشخاص بمقام السيدة والدعاء لها لكي تفك كروبهم وخلافه.