ريهام سعيد تستعرض مراحل مرضها وعلاجها: آسفة لعرض هذه المناظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لتقديم برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”، وذلك بعد أن كانت قد انقطعت عن تقديمه بسبب مرضها.

وفي أول ظهور لريهام في برنامجها بعد شفائها، وجهت الشكر لجمهورها وأصدقائها على الوقوف بجانبها خلال فترة مرضها.

الإعلامية المصرية قالت: “فرحانة جدًا وراضية جدًا على ابتلاءات ربنا، الصبر تحدي، وعلى قد ما الابتلاء مؤلم بس تحدي”.

وأضافت: “كل أزمة بتطلع منها إنسان جديد، وبتعرف مين بيحبك ومين بيقف جانبك ومين بيعرفك بس للمصلحة، في ناس ظهرت كتير أوي الوفترة اللي فاتت وفي ناس صغرت في نظري”.

وخلال الحلقة استعرضت صور من مراحل مرضها وعلاجها، وعلقت قائلة: ” أنا أسفة إني بعرض المناظر دي ولكن دي موجهة للناس اللي بتقول إني مش مريضة”، نافية كل ما تردد عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها.

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وكانت ريهام سعيد قد قالت في تصريحات سابقة أنها أصيبت بميكروب في أنفها، وأن هذه المنطقة من الوجه يتم تسميتها مثلت الموت، وذلك لأنها لا تتغذى بالدم، مما يصعب علاجها من أي ميكروب، لافتة إلى أن الأطباء لم يتفقوا على سبب المرض، وكان تركيزهم مُنصب على إيجاد طريقة لعلاج ذلك الميكروب.

وأضافت أن الطبيب أكد لها بأن لا سبيل لعلاج هذا الميكروب، إلا بإزالة الأنف كاملة، والعيش لمدة 6 أشهر بدونها، لافتة إلى أنها تحسست وجهها بعد إجراء الجراحة، ففوجئت بأن أنفها كما هي، وفسر لها الطبيب ذلك بأنه قام ببناء أنف بديلة بواسطة غضاريف أذنيها، وذلك لتحسين مظهرها خوفًا عليها من الاكتئاب أو الانتحار نتيجة ذلك، لافتة إلى أنها ظلت لمدة شهر كامل في المستشفى تحت الرعاية الطبية الدقيقة، لملاحظة مدى استجابة أنفها للغضاريف الجديدة.

وعن مظهر أنفها الجديد، قالت: “مناخيري الجديدة معوجة، وفتحة أكبر من التانية، وصوتي متغير ومخنفة، بس تمام”، مشيرة إلى أنها أصبحت تتنفس بصعوبة بسبب صغر فتحات أنفها، بالإضافة إلى أنها أصبحت ضعيفة السمع، بسبب إزالة جزء من غضاريف أذنيها.

وأكدت أنها ممنوعة من القفز أو الضغط على أنفها، أو ركوب سيارة في طريق به مطبات، خوفًا من سقوط أنفها، قائلة: “لو نفيت أو جريت أو ركبت عربية واتعرضت لمطبات مناخيري هتقع”.