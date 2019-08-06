أحمد شيبة يحيى حفلا غنائيا بعد ساعات من نجاة ابنه من حادث سير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان والمطرب الشعبى أحمد شيبة حفلا غنائيا كبير فى ” Turquaz ” بحضور نحبة كبيرة من الشباب.

ويأتي هذا الحفل بعد ساعات قليلة من الحادث المروع الذي تعرض له نجل شيبة، ويبدو أن الفنان المصري اضطر للغناء في هذا الحفل نظرا لتعاقده على إحيائه.

وقدم شيبة خلال الحفل مجموعه كبيرة من أغانيه الشعبية المميزة على مدار ساعتين، منها: “آه لو لعبت يا زهر” ،”يعلم ربنا”، “خلونى ساكت”، “بيحسدونى لما أضحك”، وغيرها ممن طالب بها رواد المكان.

Advertisements

والحفل من تنظيم محمد رضا، وقد اختتم شيبة الحفل بأغنية “القلوب السوداء” والتي قدمها في آخر أعماله من مسلسل “علامة استفهام” بطولة النجم محمد رجب.

وكان نجل الفنان المصري أحمد شيبة قد نجا من الموت المحقق في حادث سير خطير أدى إلى إصابته بجروح.

وطمأن محمود، نجل شيبة، متابعيه عبر حسابه بموقع “فيس بوك”، على حالته الصحية، ونشر صورًا للسيارة التي كان يستقلها، وبدت محطمة كليًا.

وعلق على الصور، قائلا: “شكرًا لكل واحد اتصل بيا يطمن، أنا مش عارف إيه اللي حصل، لكن العربية تنقلب بيا 6 مرات، وأطلع منها كده؟ فأنا لو فضلت أقول الحمد الله من هنا لحد آخر يوم في عمري مش كفاية”.