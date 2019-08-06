مروى اللبنانية تتجاوز أحزانها على رحيل شقيقها وتعود لحفلاتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاوزت الفنانة مروى اللبنانية، أحزانها بعد وفاة شقيقها قبل شهرين وعادت لممارسة نشاطها الفني من جديد بعدد من الحفلات الغنائية.

و شاركت مروى في احتفالات مصر بذكرى ثورة يوليو 52 والتي أقيمت في دار الاشارة وشارك فيه الفنان حمادة هلال، والفنان طارق عبدالحليم، قبل أيام، وأحييت عدد من حفلات الصيف بالساحل الشمالي أخرها حفل بيرل بيتش بمشاركة المطرب اللبناني أيوان.

Advertisements

وكانت مروى، قد بدأت العام الحالي بحالة نشاط فني أقامت فيها العديد من الحفلات، وخاضت تجربة فنية جديدة بأغنية مهرجانات بعنوان “عزيزي ياعزيزي”.. كما شاركت في مسرحية “الربرية وصلوا” إنتاج مصري سعودي وقدمتها على مسرح ميدان ديراب ضمن برناج الترفية بالمملكة.

وعن شقيقها قالت مروى في تصريحات لها، إنها فترة قاسية عانت فيها مع أسرتها لفقدانهم واحد من أفرادها لكن عزاؤها أنها تلقت الكثير من المواساة من كثير من الإعلاميين ونجوم من أنحاء الوطن العربي وأصدقائها وجمهورها.. وكانوا على تواصل دائم بها وهو الأمر الذي شجعها على العودة بعد مرور ما يقارب شهرين بعد أن تلقت دعوة للمشاركة في احتفالية مصرية خالصة وهي ذكرى ثورة يوليو 52 فكان حضورها الأول بعد تجاوز أزمتها وأحزانها.