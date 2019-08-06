القاهرة تستيقظ على حادث مفجع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع حادث ضخم في وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أثار حالة من الفزع بين المارة، وذلك على كورنيش النيل أمام معهد الأورام.

وزارة الصحة المصرية أعلنت أن عدد ضحايا الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام في منطقة السيدة زينب، 19 حالة وفاة، و30 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.

وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان لها: إن سبب الحادث سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، اصطدمت بعدد من المركبات فوقع انفجار كبير.

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بيان الوزارة أوضح أنه حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام.

ومن بين المصابين 3 إلى 4 حالات حرجة، وتراوحت الإصابات ما بين كسور متوسطة إلى بسيطة، وحالات حروق بدرجات متفاوتة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل، وعددا من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.

النائب العام المصري، أمر فريقا من النيابة بالتوجه لموقع الحادث للتعرف على أسبابه، وكشفت تقارير صحفية أن النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت الاستعلام عن السيارة المتسببة في الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، والتحفظ عليها لتفريغها وكشف كواليس الحادث.