فيديو جديد لعمرو وردة في اليونان يثير ضجة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر اللاعب المصري عمرو وردة، المحترف ضمن صفوف فريق باوك اليوناني، خلال تواجده في حفل مع أصدقائه بإحدى المناسبات حيث أثار مشهد شربه لما يعتقد أنه خمر ردود فعل غاضبة من الجمهور المصري.
رواد مواقع التوصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للاعب على نطاق واسع، بعدما نشرت وسائل إعلام يونانية مقطعا يظهر فيه وردة بإحدى الحفلات بصحبة بعض أصدقائه في اليونان.
صحيفة “متروسبورت” اليونانية، ذكرت أن عمرو وردة يواصل انقطاعه عن تدريبات نادي باوك على الرغم من عودته مؤخرا إلى اليونان، وذلك بعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر وشارك فيها اللاعب.
صحيفة أخرى أفادت بأن عمرو وردة الذي ينتهي تعاقده مع باوك في يونيو 2020، يدرس طلب إنهاء تعاقده مبكرا مع النادي اليوناني، بعدما تأكد خروجه من حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق.
إذاعة “أرينا إف إم” اليونانية، أشارت في وقت سابق أن ثلاثة أندية مصرية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز أبدت رغبتها في التعاقد مع عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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