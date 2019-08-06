فيفي عبده: طالبت الدولة بإنشاء نقابة للراقصات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها طالبت الدولة بالاهتمام بالرقص الشرقي، وإنشاء نقابة خاصة لتقنين ظهور الراقصات.

وأضافت في حوارها مع “العربية نت”: “السنوات الأخيرة ظهر دخلاء كثر على المهنة، وأصبح الرقص مرتبط بشخصيات تسيء له، ولا بد من وقفة عند هذه النقطة حتى نعود إلى الزمن الجميل الذي كان فيه الرقص الشرقي له بريق كبير، أما وجود الراقصات الأجانب في مصر فهي ظاهرة ليست جديدة”.

وتابعت: “في الماضي كان وجود الراقصة الأجنبية ينحصر في أن ترقص خلف الراقصات الشرقيات كالكورال في الأغاني، والسبب الرئيسي في شهرة الراقصات الأجانب حاليا في مصر هو منتجو الأفلام، إلا أنني أريد التنوية إلى أن هناك الكثير من الراقصات الأجانب ممن يعجبونني، لكن ليس معنى ذلك أنهن أهم من الراقصات المصريات، أو أنهن يسيطرن على الرقص الشرقي في مصر”.

يذكر أن فيفى عبده، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “مملكة الغجر”، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي، وعدد كبير من النحوم، والمسلسل يعتبر المرة الأولى التي يتم فيها تقديم حياة الغجر بهذا الشكل.