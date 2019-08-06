ندى بسيوني تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تذكرت الفنانة المصرية ندى بسيوني والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، عبرت من خلالها عن افتقادها الشديد لها.
الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ولا زالت رائحة قهوتك الصباحية تفوح كل يوم وصوتك في أذناي تناديني يرن”.
وأضافت: “ولا زالت ذكراكي سنين تمر وأنتِ كما أنتِ تملأي قلبي ودنياي وأغلى ما في دنياي.. رحمك الله يا أمي.. لم ولن أنساكي يومًا أمي الغالية”.
وكانت الفنانة المصرية ندى بسيوني قد كشفت مؤخرًا أن سبب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، يعود إلى أنها قضت ثلاث سنوات ونصف في رعاية والدتها، عقب إصابتها بمرض السرطان، إلى أن وافتها المنية.
يذكر أن ندى بسيوني تشارك في مسرحية “حمام الست”، بمشاركة الفنان محمد عز، والتي من المقرر عرضها فى موسم عيد الأضحى المقبل.
ويدور العمل حول “حمّام بلدى” تملكه إحدى السيدات فى إطار كوميدى استعراضى غنائى، ويقام العرض على مسرح بيرم التونسى ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، منهم؛ هاجر الشرنوبى، عبدالله مشرف، زياد يوسف، أحمد السيد، منير فكرى صادق.
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