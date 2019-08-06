شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى ومحمود الليثى يشاركان بـ"أنت حبيبى وبس" فى موسم أفلام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة المطربة بوسى ومحمود الليثى، فى موسم عيد الأضحى ، حيث طرح القائمون على الفيلم الأغنية الدعائية للعمل من أجل الترويج له بعنوان "هتجوز تانى" ويقدمها الليثى وبوسى بطريقة كوميدية شعبية خفيفة، حيث يعتمد الفيلم على مواقف كوميدية بين بطلي العمل .

الفيلم تأجل طرحه فى دور السينما منذ عام على أقصى تقدير، خاصة أن ضيق الوقت حال دون طرحه فى أى موسم سينمائى، ولذلك قرر القائمون على العمل طرحه وسط 5 أفلام أخرى أبرزها "الفيل الازرق 2" و "ولاد رزق 2" و"خيال مآته" .

فيلم "أنت حبيبي وبس" إخراج أحمد البدري، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم هالة فاخر، وبوسي، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد، أحمد حلاوة، محمد محمود.