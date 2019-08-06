كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - هنأت الفنانة اللبنانية سيرين هبد النور زميلتها الفنانة السورية ديما قندلفت على بطولة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة.

وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها على تويتر لديما قندلفت “الله يوفقك حبيبي ❤️ #الهيبة” لترد عليها الاخيرة “حبيبة القلب

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة “الهيبة 4” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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