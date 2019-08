الصفحة الرئيسية فن شاهد.. زهير مراد يجمع جميلات لبنان في حفل عشاء خاص! قام مصمّم الأزياء العالميّ اللبنانيّ زهير مراد حفل عشاء خاصّ، دعا إليه عدد من النجمات والمشاهير. ونشر مراد عبر حسابه الخاصّ في إنستغرام عدد من الصّور التي جمعته بالنجمات اللواتي تواجدن في الحفل. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> https://www.instagram.com/p/B0v6ACyJs7C/summerdinnerparty #ZMrealm A post shared by Zuhair Murad (@zuhairmuradprivate) on Aug 4, 2019 at 9:19am PDT في الصّورة الأولى، ظهر المُصمّم إلى جانب الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، التي تألقت بفستان أسود تميّز بوجود بعض التخريمات والشراشيب الناعمة، وتركت شعرها الأسود مُنسدلًا دون أيّ إضافات. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> https://www.instagram.com/p/B0v8GXwJAyO/summerdinnerparty #ZMrealm A post shared by Zuhair Murad (@zuhairmuradprivate) on Aug 4, 2019 at 9:38am PDT فيما ظهر مراد في الصّورة الثانية إلى جانب الفنانة ومصمّمة الأزياء المغربية مريم أبيض، والتي ارتدت فستانًا طويلاً من اللون البنفسجي، تميّز بوجود الطبقات في الجزء السفليّ منه، وجمعت لبيض شعرها إلى الجانب بتسريحة مميّزة مناسبة للفستان. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements

وتألقت الفنانة اللبنانيّة ستيفاني صليبا بفستان قصة الكتف الواحدة الذي جاء باللون “الفستقي”، وتركت شعرها المموج مُنسدلًا مع مكياج بسيط.

ما النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، فاختارت لهذه المناسبة فستانًا جاء بقماش النيود من الأعلى مع زركشات وتطيرزات ملوّنة مع فتحة من ناحية الظهر، فيما جاء بسيطًا في قسمه السفليّ باللون الأسود السادة دون أيّ إضافات.

واختارت رحمة تسريحة الكعكة المرتفعة التي ناسبت قصّة الفستان من الأعلى، مع مكياج تُرابيّ زاد من تألقها.