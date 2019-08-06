طرح «الصيف ابتدى» لفريق واما.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت شركة “نجوم ريكوردز”، عبر قناتها على موقع “يوتيوب” أغنية فريق “واما” الجديدة، والتي تحمل عنوان “الصيف ابتدى”، وهي نفس الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الذي سيتم طرحه خلال أيام قليلة.

أغنية “الصيف ابتدى” من كلمات هاني رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج “نجوم ريكوردز” بالتعاون مع “هاي واي”، ويأتي طرحها لتكون الثانية بعد أغنية “شمس بحر”، والتي تم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.

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وتقول كلمات أغنية “الصيف ابتدى”: “الصيف ابتدى هنغير جو كل ما نكبر كل ما نحلو.. العمر ماهوش بالسن ده لو يتقاس هنحتاااااس.. الدنيا قمر فيها ناس حلويين غيروا أسلوب ليه ملل وروتين.. واللي هيتشائم افلتوا وسيبوه لا سلام ولا كلام.. غيروا موود غيروا موود.. اخرجوا انزلوا اشتروا ورد”.

والجدير بالذكر أن فريق “واما”، يعتبر واحداً من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.