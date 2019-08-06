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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتهى النجم المصري تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الفلوس” وقد تم الاستقرار على هذا الاسم ليكون النهائى بعد فترة من المفاضلة بين أكثر من اسم طوال فترة التصوير، ومن المقرر طرحه قريبا فى دور السينما حسب ما أعلن بطله.
وشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف في الفيلم، ونشر نجم الجيل على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، مقطع فيديو لكواليس تصوير مشاهد جمعته بالسقا، وعلّق عليه : شكرًا لحبيبي وصديق عمري النجم الكبير أحمد السقا لمشاركته الغالية بفيلمي الجديد (الفلوس).
وكان الفيلم يحمل في البداية اسم “حمزة” ثم تم تغييره إلى “نصب تذكاري”، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير “كل سنة وأنت طيب”، وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى “الفلوس”.
ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا يشارك تامر حسنى في أقوى مشهد أكشن بـ«الفلوس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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