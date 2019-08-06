شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى ضحايا حادث انفجار معهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة هند صبرى ضحايا حادث انفجار معهد الأورام، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، والذى أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.

ونشرت هند صبرى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلقت عليها: "البقاء لله وخالص العزاء في ضحايا معهد الاورام حفظ الله شعوبنا العربية. رحم الله الشهداء".





وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل فى الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله، كما أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.