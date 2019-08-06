عودة Destiny's Child من جديد والفرقة تحتفل بالعيد الـ 20 على تأسيسها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع الديلي ميل عن خطة النجمة العالمية بيونسية للعودة من جديد مع أعضاء فرقة Destiny's Child والتي تضم ميشيل ويليامز ، وكيلي رولاند ، إلي الساحة الغنائية وذلك احتفالا بمناسبة 20 عاما على تأسيس الفرقة التي كانت تضم بيونسيه في وقت سابق.
من آخر أعمال النجمة العالمية بيونسيه كان طرحها كليب الجديد ،"Spirit" وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والأغنية من فيلمها الاخير " The Lion King "، والذي تقوم فيه بالأداء الصوتي لشخصية نالا .
لم يتوقع الكثير من محبي ومعجبي النجمة بيونسيه ذات الـ ( 37 عام ) أن ابنتها بلو إيفي كارتر ستشاركها بالكليب و كأن بيونسيه تحجز مكان مميز لابنتها في عالم الشهرة .
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