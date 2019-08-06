شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الفنان إبراهيم فرح فى المستشفى وابنه يطلب من جمهوره الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان إبراهيم فرح لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحدي مستشفيات القاهرة، وأكد نجله أن والده تدهورت حالته الصحية يتلقى العلاج بالعناية المركزة Advertisements وأضاف محمود عبر حساب الشخصي "فيس بوك " انه يطلب جميع بدعوه لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة ومحتاج داعوتنا كلنا. يعتبر إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أداءه في مجموعة كبيرة من الأعمال منها "الخواجه عبد القادر " ،"شيخ عرب همام "، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق".

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