شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النسخة الأمريكية من مسلسل "الانسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد إلى قائمة الأعمال المأخوذة من فورمات أجنبية والتى انتشرت فى السنوات الأخيرة بعد أن حققت نجاحات مع الجمهور، ولعل أبرزها "هبة رجل الغراب" و"جراند أوتيل" و "طريقى" و"حلاوة الدنيا" و"طلعت روحى" وغيرها من الأعمال.



رانيا يوسف واسماء ابو اليزيد

"الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان " Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014 وبطولة Gina Rodriguez, Andrea Navedo, Yael Grobglas، من المقرر أن يتم تقديم النسخة المصرية فى أكثر من جزء أيضاً.

مسلسل "الانسة فرح" انطلق تصويره قبل 3 أسابيع تحت قيادة المخرج أحمد الجندى وفى نفس الوقت يجرى انهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على كل من رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

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