مي نور الشريف أنيقة وابنة هيفاء وهبي بلوك جديد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي: يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية: مي نور الشريف نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة أظهرتها بإطلالة أنيقة. هيفاء وهبي نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس. رويدا عطية نشرت الفنانة السورية رويدا عطية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث حفلاتها الغنائية. دنيا بطمة Advertisements نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بزي بدوي من أحدث كليباتها "زمن بلقيس". سامو زين نشر المطرب السوري سامو زين، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية. جوزيف عطية نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. ابنة هيفاء وهبي نشرت زينب فياض، ابنة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة تستعرض فيها اللوك الجديد. عائشة بن أحمد نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس فيلم "الفلوس". ماريتا الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بلوك كاجوال.

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