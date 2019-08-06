ليالي الصيفية| ميار الغيطي وشقيقتها في إسبانيا وبشرى على البحر وهند رضا بين الأمواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر. "الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

بشرى

حرصت الفنانة بشرى على قضاء إجازتها الصيفية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها تقرأ أمام شاطئ البحر.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة جمعتها بشقيقتها مي، عبر "إنستجرام"، أظهرتهما بملابس الصيف، أثناء قضائهما الإجازة الصيفة في إسبانيا.

إنجي شرف

شاركت الفنانة إنجي شرف، جمهورها على "إنستجرام"، صورة من إجازتها الصيفية، ظهرت فيها على شاطئ البحر.

ديانا كرازون

نشرت الفنانة ديانا كرازون صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهرتها تستمتع بإجازتها الصيفية في إحدى الدول الأوروبية.

كريم محمود عبدالعزيز

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز جمهوره على "إنستجرام" صورة له من أمام البحر.

كنزي دياب

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نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب صورة جمعتها بصديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازتها الصيفية في إسبانيا.

لجين عمران

نشرت الإعلامية لجين عمران صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية، حيث ظهرت بفستان باللون الأصفر.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف، أثناء قضائه إجازته الصيفية في أحد الأماكن الساحلية.

ملك حسن

نشرت الفنانة الشابة ملك حسن صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بمايوه داخل البحر، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية.

هند رضا

نشرت الإعلامية هند رضا صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بمايوه داخل البحر بالساحل الشمالي.

فاتن موسي

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة جمعتها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، والفنان حسين فهمي، ومجموعة من الأصدقاء، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جمعتها بابنتها، أثناء تواجدهما بسيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي.