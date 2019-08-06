"ربنا يحفظ مصر ويشفي مرضانا".. نجوم الفن ينعون شهداء معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، شهداء تفجير معهد الأورام، الذي وقع أمس في منطقة المنيل.

التقرير التالي يرصد لكم أبرز الفنانين الذين نعوا أهالي الشهداء:

ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، كُتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم كل متوفي واشفي كل مصاب في حادث المعهد القومي للأورام".

أنغام

ونشرت الفنانة أنغام صورة من التفجير، عبر "إنستجرام"، وعلقت: "ببالغ الحزن والأسى أتقدم بأحر التعازي لأسر شهداء ومصابين الحادث الإرهابي الخسيس، معهد الأورام حفظ الله مصر وشعبها".

فيفي عبده

كما نشرت الفنانة فيفي عبده صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام الأليم ويشفي كل مصاب ومريض ويصبر كل أهاليهم وربنا يحفظ مصر من كل سوء أمين يارب العالمين".

نيللي كريم

ونعت الفنانة نيللي كريم شهداء الحادث بصورة، عبر "إنستجرام"، علقت عليها: "أنعى بكل الحزن والأسى شهداء معهد الأورام، اللهم أغفر لهم وادخلهم فسيح جناتك والهم ذويهم الصبر والسلوان".

نرمين الفقي

ونشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي، كُتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

دنيا بطمة

ونشرت الفنانة دنيا بطمة صورة لطفلة من الشهداء، عبر "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحمها حبيبتي بقات فيها بزاف، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعو لها والله يحفظ لنا ولكم وليداتكم يا ربي، الله يصبر أهلها".

شادي الفونس

وكتب الفنان شادي الفونس، عبر "تويتر": "خالص التعازي لأسر مصابي وضحايا انفجار معهد الأورام".

كارمن سليمان

ونشرت المطربة كارمن سليمان صورة، عبر "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله في ضحايا حادث المعهد القومي للأورام، ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويشفي كل المصابين ويحمي ويشفي كل المرضى، اللي مش عارفين يتعالجوا دلوقتي".

نادية الجندي

وكتبت الفنانة نادية الجندي، عبر "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام، ويصبر أهلهم ويشفي كل المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الحادث نتج عن عمل إرهابي باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها داخلها كمية من المتفجرات كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإهاربية، مشيرةً إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعازيه لأسر الشهداء في الحادث الإرهابي الجبان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.