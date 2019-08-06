نشوى مصطفى تعلق على تبرع محمد بن زايد بـ5 ملايين جنيه لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تكشف بها عن تبرع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد " أبو ظبي"، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخمسة ملايين جنيه لصالح معهد الأورام بعد الانفجاز الذي وقع أمس.

وعلقت نشوى على الصورة قائلة: " رحمة الله على الشيخ زايد اللي وصى ولاده على مصر، عاش أبناء زايد وعاشت الإمارات الحبيبة".

وأوضح مكتب الشيخ محمد بن زايد، خلال رسالة أرسلت للإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية"، المعروض على قناة " MBC"، أن ولي عهد أبو ظبي أكد استعداد الوفاء بكل الالتزامات المادية لتوفير كل ما يحتاجه المعهد القومي للأورام.

قالت وزارة الداخلية، إن الحادث نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها بداخلها كمية من المتفجرات التي كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدي العمليات الإهاربية، مشيرة إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

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فيما أعلنت وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تعازيه لأسر الشهداء في الحادث الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.