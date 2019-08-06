شاهد.. أحمد حلمي يطرح البوستر الأول لفيلمه الجديد

طرح الفنان أحمد حلمي، البوستر الأول لفيلمه الجديد "خيال مأته"، والذي يخوض من خلاله موسم عيد الاضحي المقبل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر حلمي في البوستر بشخصيتين إحداهما عجوزوالأخر شاب، وإلي جانبه من اليمين الفنان حسن حسني، وخالد الصاوي، وعلي يساره ظهرت الفنانة منه شلبي وبيومي فؤاد، وعلق علي الصورة قائلًا: "عيد كبير ان شاء الله.. الواحد ركبه يتخبط في بعض كل ما العيد يقرب .. يارب يعجبكو".
يذكر أن فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، كما أنه يدور في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
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