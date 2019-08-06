محمد رمضان يكشف مصير الأجزاء المقبلة من فيلم "الكنز"

كشف الفنان محمد رمضان مصير الأجزاء المقبلة من سلسلة فيلم "الكنز "، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "عندما تجتمع الشجاعة والذكاء في رجل واحد .. فهو علي الزيبق..إنتظروا فيلم الكنز الجزء الثاني والأخير في عيد الأضحى بجميع دور العرض..ثقة في الله نجاح الكنز٢..2019".

فيلم "الكنز 2" بطولة كل من محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، أمنية خليل،

روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، أحمد صيام، نهى عابدين، رمزي لينر، أحمد مالك، الشحات مبروك، جمال عبد الناصر، جميل، برسوم، محيى إسماعيل، محمد محمود عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، سارة عبد الرحمن، هيثم أحمد زكي، أحمد رزق.

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وتدور أحداث الجزء الثاني من

الفيلم تكملة ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني،وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

و من المقرر أن يتم عرض الفيلم ضمن ماراثون عيد الأضحى المقبل.