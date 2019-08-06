مسرح الدولة يشارك جمهوره في أيام العيد بـ12 عرضا

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أن البيت الفني سوف ينير مسارحه باثني عشر عرض مسرحي، ما بين عروض جديدة و أخري مستمرة لنجاحها الجماهيري ، وذلك استعدادًا لاستقبال جمهور عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تقدم العروض بثلاث محافظات هم القاهرة و الإسكندرية و البحر الأحمر، في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول الى المحافظات في مواسم الأعياد لتصل عروض البيت الفني للمسرح لأكبر عدد ممكن من المواطنين، و ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تعمل مسارح الدولة بكامل طاقتها.

فتستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرضها الجديد "المتفائل" في تمام الساعة التاسعة مساءً، والعرض مأخوذ عن رواية كانديد لفولتير، من إعداد و إخراج إسلام إمام، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و العديد من نجوم فرقة المسرح القومي.



بينما تقدم فرقة مسرح الغد في تمام التاسعة مساءً، على مسرح الغد بالعجوزة عرض " الحادثة" من تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.



و تقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث تقدم على قاعة " زكي طليمات " عرض"يوم أن قتلوا الغناء" في تمام الساعة السادسة مساء ثاني و ثالث

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و رابع أيام العيد ، و العرض من تأليف محمود جمال حديني، و إخراج تامر كرم، بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، ألحان فؤاد، وأيضًا تُعرض مسرحية "نوح الحمام"، ابتداء من خامس أيام العيد، بقاعة " صلاح عبد الصبور" في تمام السابعة مساءً، من تأليف و إخراج أكرم مصطفى، بطولة سوين ربيع، حاتم عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها، حيث تقدم على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام السابعة مساءً، عرض " بيت الأشباح" من تأليف و إخراج محمود جمال حديني ، و بطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة إبدأ حلمك، و على مسرح ملك برمسيس تقدم عرض " مترو" في تمام الثامنة مساءً، من تأليف محمد فضل، و إخراج عادل رأفت، من بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار.



ويفتح مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة أبوابه للأطفال، لعرض مسرحية" رحلة الزمن الجميل" في تمام السابعة مساءً، تأليف و أشعار يحيى زكريا، فكرة و إخراج محمد نور، اما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم

على مسرح ميامي عرض " زهرة اللوتس" في تمام السابعة مساء، من تأليف طارق مرسي، و إخراج محمد حجاج، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، فادي خفاجة.

و تشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة ، حيث تقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، من تأليف و أشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر.

بينما تقدم عرض "أوبرا بنت عربي"على مسرح السلام، في تمام التاسعة مساءً، من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي،محمد السعداوي، هاني عبد الحي.

أما بمحافظة الاسكندرية تفتتح فرقة مسرح الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض ميمي و مامي "حكايات السندباد"، وذلك ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تأليف و ألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد ، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، و ذلك في تمام السادسة مساء .



و بمحافظة البحر الأحمر و ابتداء من وقفة عرفات و طوال أيام عيد الأضحى المبارك تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي " ولاد البلد" بممشى النصر بالغردقة في تمام التاسعة مساء، و ذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني بالمحافظات و التي تنظمها شعبة مسرح التجوال و المواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، العرض من تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي ، و من بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى ، عادل يوسف و غيرهم من شباب الفنانين .