دراسة بريطانية تكشف ” من ينام أكثر ” الرجال أم النساء ؟؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 12:52 صباحاً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن دراسة بريطانية أجريت على عينة مكونة من ألف رجل ومثلهم من السيدات لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم مقابل السيدات .
وتوصلت الدراسة إلى أن 13 % من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6% فقط من النساء .. وأن ربع النساء لم يحصلن أبدا على قيلولة طيلة حياتهن مقابل 16 % فقط من الرجال .
وقالت ” ليزا أرتيس ” الأخصائية في معهد النوم ببريطانيا أن قسطا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة كاف لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل .. كما أنه يعزز الشعور باليقظة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.