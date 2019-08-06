دراسة بريطانية تكشف ” من ينام أكثر ” الرجال أم النساء ؟؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 12:52 صباحاً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن دراسة بريطانية أجريت على عينة مكونة من ألف رجل ومثلهم من السيدات لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم مقابل السيدات .

وتوصلت الدراسة إلى أن 13 % من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6% فقط من النساء .. وأن ربع النساء لم يحصلن أبدا على قيلولة طيلة حياتهن مقابل 16 % فقط من الرجال .

وقالت ” ليزا أرتيس ” الأخصائية في معهد النوم ببريطانيا أن قسطا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة كاف لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل .. كما أنه يعزز الشعور باليقظة .

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