تغير كبير في ملامح بلقيس.. شاهدوا ماذا فعلت!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 12:52 صباحاً - فاجأت الفنانة بلقيس فتحي الجميع بتغير ملامح وجهها بسبب العدسات اللاصقة الزرقاء والمكياج الصيفي بألوان برتقالية ناعمة.
ورغم ان النجمة الخليجية تشتهر بملامحها الشرقية الجذابة، الا ان اللون الازرق لم يعجب القسم الاكبر من متابعيها، لافتين بأنها لا تحتاج لتغيير شكلها لانها في غاية الجمال بلون عينيها الاصلي والذي يتناسب مع لون بشرتها.
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https://www.instagram.com/p/B0vlVPWpTJE/Neon vibes تبغون تتوريال مكياج جديد
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