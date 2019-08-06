ريهام سعيد تكشف تفاصيل مكالمة أمير كرارة لها أثناء مرضها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تفاصيل مكالمة هاتفية تلقتها من الفنان أمير كرارة أثناء مرضها.
ريهام قالت: “أنا أعرف أمير منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور، أثناء عملي في إعداد برنامجه “مين بيقول الحق”، وبعدها لم أراه مرة أخرى”.
ووجهت رسالة شكر لأمير، بقولها: “أنت باشا مصر بجد، مش علشان أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان تعبت وطلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض أوي، وجميل أوي، مفيش مرة قابلتك في مصر ولا بره مصر، ما سلمتش عليا بمنتهى الاحترام”.
الإعلامية المصرية تابعت، في مقطع فيديو نشرته على حسابه على “انستجرام”: “أمير كرارة كان أول المتصلين بي، حتى من قبل ما أقول إني مريضة، ومعرفش هو عرف منين، أصر إنه يجيب رقم تليفوني ويكلمني”.
وأضافت: “فأخبرته بأن هناك “خياطة” كثيرة داخل أنفي، ولا أستطيع الكلام كثيرا، إلى جانب انهياري النفسي، ولكنه كان عطوفا معي، ومكالمته حسستني أن الدنيا لسه بخير، وإصراره للاطمئنان علىّ دون علمه إن كنت سأعود لعملي أم لا”.
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