نيكول سابا تكشف: قضيت ليلة زفافي في المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا تفاصيل موقف صعب تعرضت له ليلة زفافها إلى زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال.

الفنانة اللبنانية قالت إن والدها مرض فجأة يوم زفافها ودخل في غيبوبة، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور.

وروت تفاصيل ما حدث، بقولها أنها عقب إتمام مراسم الزواج في الكنيسة، سارعت بالذهاب إلى المستشفى برفقة زوجها يوسف، ودخلت تركض وهي تحاول حمل فستان زفافها لتستطيع التحرك.

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وأضافت، خلال استضافتها وزوجها يوسف الخال في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، أنه في اليوم التالي لم يتذكر والدها أنه رآها في هذا اليوم، لكنه كان سعيدا بزواجها.

يُذكر أن الفنان اللبناني يوسف الخال كان قد احتفل بزفافه على الفنانة نيكول سابا، بعد قصة حب طويلة جمعتهما ديسمبر عام 2011، وقد رُزق الثنائي بابنتهما الأولى والوحيدة «نيكول» عام 2013.

واحتفل يوسف الخال بعيد ميلاد زوجته نيكول سابا في شهر يونيو الماضي، على طريقته الخاصة، حيث هنأها بأبيات شعر رومانسية ارفقها بصورة مميزة جمعتهما.

الخال نشر صورة رومانسية، ظهر فيها يحتضن زوجته التي بدت بطلّة عفوية، متغزلاً في نيكول عبر أبيات شعرية، جاء فيها: «أضمُّها إلى جوفي ‫نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ ‫كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ ‫و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ‫ندورُ خارجَ المَجرّة ‫نسكُبُ الليلَ على النهار ‫حتى يُثْمِلَنا الصحو ‫سأقولُها شعراً ‫هي لي.. أسكُنُها ‫و أعتلي فراغَها».