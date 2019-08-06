السوبر الأفريقي يدفع الزمالك للتدخل في أزمة الوداد والترجي

دفعت مباراة كأس السوبر الأفريقي، نادي الزمالك المصري إلى التدخل في الأزمة القائمة بين ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي بسبب نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان ناديا الترجي التونسي والوداد المغربي قد اضطرا للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة الإياب رغم تتويج الفريق التونسي بالبطولة في الملعب.

وقررت محكمة التحكيم الرياضية إلغاء قرار "الكاف" وإعادته إلى اللجان المختصة فيه لاتخاذ قرارها في الأمر، ليعلن الأخير أنه سيعقد اجتماعا في وقت قريب للاستقرار على القرار النهائي.

وخاطب نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتعرف على موقفه من مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي كان مقررا لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس/آب الجاري.

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ويلعب الزمالك المباراة باعتباره بطلا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر الفائز باللقب بين ناديي الترجي والوداد لمواجهته في المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب النادي الأبيض في ترتيب استعداداته بعد مباراة ديكاداها الصومالي المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري على ملعب "بتروسبورت"، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، استقر مسؤولو الزمالك على لعب مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالأمر خلال الساعات المقبلة.

ويرغب مسؤولو الزمالك في الحصول على أكبر قسط من الراحة قبل مواجهة مصر المقاصة، يوم 28 من الشهر الحالي، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

على صعيد آخر، طالب مسؤولو الزمالك، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسرعة إرسال مكافأة الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي، والتي بلغت نحو 25 مليون جنيه مصريا.