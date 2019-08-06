شكرا لقرائتكم خبر عن مدد يا شيخ إمام.. مريم صالح تقدم سهرة مغنى فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة مريم صالح لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة تعيد خلالها إحياء روائع الشيخ إمام، على مسرح كايرو جاز فى الشيخ زايد، وذلك فى تمام العاشرة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، وتقدم مقتطفات من وحى مشروعها الموسيقى "مدد يا شيخ إمام". واختتمت مريم صالح العام الماضى برفع اسمها نحو العالمية باستحوذاها على جائزة الموسيقى الأفريقية "أفريما" لعام 2018، بعد إدراج اسمها فى عدة تصنيفات ضمن الترشحات السنوية، منها أفضل أغنية وأفضل فنانة فى شمال أفريقيا عن أغنية "إيقاع مكسور" بجانب أفضل "مشروع " أو "فرقة روك أفريقية"، وانشغلت مريم خلال الفترة الأخيرة، بمشروعها الجديد "الإخفاء" والمشترك مع الموسيقى الفلسطينى تامر أبو غزالة والموسيقى موريس لوقا، نتج عنه ألبوم غنائى نال نصيب الأسد من النجاح الجماهيرى عربيًا، منها أغنيات "تسكر تبكى". Advertisements

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