شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت أول مرة عراق.. محمد عساف يحتفل بالعيد فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الفلسطينى محمد عساف لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى العراق، يحتفل بها بعيد الأضحى المبارك مع محبيه في العاصمة بغداد، وذلك مساء الأربعاء 14 أغسطس.
وخطف عساف قلوب الجمهور العراقي مؤخرًا قبل زيارته عبر خوضه غمار التغنى باللهجة العراقية عبر آخر أغانيه "بصراحة"، لتكون بمثابة تذكرة دخول لقلوب العراقيين قبيل إطلالته الرسمية الأولى بحفل غنائي كبير فى قلب العاصمة.
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