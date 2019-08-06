شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير الفيلم الأوزبكى "عبرت" بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، بزيارة موقع تصوير الفيلم الأوزبكى "عبرت" بمنطقة كفر دلهاب فى المدينة؛ للاطمئنان على مراحل تنفيذ الفيلم، والتأكد من تقديم كل التسهيلات الفنية والإمكانيات التى تملكها المدينة لإخراج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.

وقد أكد هيكل أن مدينة الإنتاج الإعلامى بدأت بالفعل فى فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالهم من خلال المدينة، وذلك بعد أن منح مجلس الوزراء حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر للمدينة، وذلك من خلال نظام الشباك الواحد، وهو النظام الذى ساهم فى القضاء على كل أوجه معوقات التصوير التي كانت تواجه الشركات الأجنبية خلال التصوير فى مصر.

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وقد قامت المدينة بتقديم الإكسسوارات وأحدث الأجهزة من معدات وكاميرات على أعلى مستوى، إضافة إلى تزويد الفيلم بالأزياء والديكورات التى تتناسب مع الفترة التاريخية التى يرصدها الفيلم، ويعد فيلم "عبرت" هو فيلم روائى أوزبك، بطولة فرحات محمودوف وعدد من الفنانين الأوزباك، وتدور أحداثه فى الفترة من 1891 وحتى عشرينيات القرن الماضى حول رحلة العالم الأوزبكى "عبرت" الذى سافر فيها من أوزبكستان حتى مكة المكرمة للتزود بالعلم ودراسة الفقه فى تلك الفترة، وقد زار عدة بلدان خلال الرحلة مرورا بمصر حتى وصل إلى مكة المكرمة، ويبين الفيلم مدى شغف العالم الأوزبكى على تلقى العلم، وحرصه على دراسة الفقه على أيدى كبار العلماء فى تلك الفترة.

ويتم تصوير مشاهد مكة المكرمة ومصر واليونان داخل المدينة , ومن المقرر أن يستمر التصوير حتي يوم السبت القادم 10 أغسطس .