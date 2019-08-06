شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ أحمد حلمى بعد طرح بوستر فيلمه "خيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم أحمد حلمى عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، للكاتب عبد الرحيم كمال بعد غيابه عن السينما منذ آخر فيلم له "لف ودوران"، ونشر حلمى صورة لـ بوستر فيلمه الجديد "خيال مآتة" عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

وعلق أحمد حلمى على الصورة: "عيد كبير إن شاء الله. الواحد ركبه بتخبط فى بعض كل ما العيد يقرب.. يا رب يعجبكوا".

وقرر القائمون على فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى طرح العمل فى دور العرض يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس، وذلك بعد طرح البرومو الدعائى الأول للفيلم أمس الأحد وظهر فيه بشخصية رجل عجوز، ليتم حسم موقف الفيلم من العرض ويحجز مكانه فى موسم عيد الأضحى .

يذكر أن فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمى ويشارك أيضا فى بطولته منة شلبى حسن حسنى وانتصار وبيومى فؤاد وخالد الصاوى ولطفى لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.