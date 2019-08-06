شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحها فى "الفيل الأزرق2".. هند صبرى تنتظر الملكة حتشبسوت فى "الكنز 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تألق النجمة هند صبرى ونجاحها فى فيلم "الفيل الأزرق2"، والـ3 شخصيات التى قدمتها هند خلال أحداث الفيلم، وإشادة النقاد والجماهير بأدائها المتميز، وأُطلق عليها قنبلة التمثيل، تترقب الفنانة التونسية إطلاق الجزء الثانى من "فيلم الكنز (الحب والمصير)" الذى تنافس به فى موسم عيد الأضحى.

ومع نجاح هند صبرى الضخم فى شخصية فريدة ترتفع درجة الترقب لدور الملكة حتشبسوت، الذى يعد استكمالاً لتحدى بدأته هند قبل عامين فى الجزء الأول، بأداء دور لأحد أعظم الفراعنة وسيرتها التى تمزج بين حب السلطة، عداوات مع الكهنة وموقفها من حبها لسننموت الذى يقف حائلاً أمام طموحها.

"الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، تأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.