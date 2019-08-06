شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يستقر على "بتاع زمان" اسما لألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد محيى لطرح ألبومه الجديد بعد غياب سنوات، واستقر على الأغنية الرئيسية التى تحمل اسماً للالبوم وهو "بتاع زمان"، والمقرر طرحه في نهاية شهر أغسطس الجاري.

وبدأ محمد محيى للتسويق والترويج لألبومه حيث من المفترض أن يطرح أغنية خلال الأيام القليلة المقبلة بعنوان "قضية" من كلمات الشاعر رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع الموزع الموسيقي فهد وهى أولى أغانى ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 18 أغنية الذى يتعاون فيه مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدي ونور الدين مصطفى وهاني رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا امين، ومع الملحنين محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادي ومحمود شريف وكريم حمدي ومديح، ويضم الألبوم عدد من الأغاني من ألحان محمد محيي.

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يشار إلى أن أخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "ياحنين"، أخر أغانى محمد محيي من كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، ومن ألحان محمد محيي نفسه، ومن توزيع الموزع الموسيقي فهد.