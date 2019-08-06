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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنعى شهداء حادث انفجار معهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة أنغام ضحايا حادث انفجار معهد الأورام، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، والذى أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.
ونشرت أنغام على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة من الحادث وعلقت عليها: "ببالغ الحزن والأسي أتقدم بأحر التعازى لأسر وشهداء مصابين الحادث الإرهابى الخسيس معهد الأورام.. حفظ الله مصر وشعبها."
وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل فى الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله، كما أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.
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