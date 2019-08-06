شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أغنيات لـ محمد رمضان حققت نصف مليار مشاهدة..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم محمد رمضان أن يحصد عدد هائل من المشاهدات من خلال طرحه لعدد من الأغنيات، نجومية رمضان واختلافه فى تقديم نوعيات الأغانى أجبرت جمهوره والمشاهدين على متابعة قناته التى وصل عدد المشتركين بها إلى أكثر من 6 مليون مشترك وهو رقم قياسى فى حد ذاته، ومن خلال متابعة أغنيات محمد رمضان تبين أن مجموع مشاهدات 7 أغنيات فقط لمحمد رمضان حققت نصف مليار مشاهدة وهذا رقم خيالى بالنسبة للنجوم المصريين والعرب.

أغنية مافيا

استطاع محمد رمضان أن يحقق عدد مشاهدات من خلال أغنية "مافيا" هى الأكثر على قناته اذ بلغ العدد 142 مليون مشاهدة، وأعتمد خلال الأغنية على تصوير بشكل مختلف وجديد، وساد الكليب أجواء الأعمال المعتمدة على الأكشن والمافيا، مع رقصة جديدة ومبتكرة من محمد رمضان، قام عدد كبير بتقليدها من مختلف الدول، والكليب من اخراج ياسر سامى

أغنية نمبر وان

احتلت أغنية "نمبر وان" المركز الثانى فى قناة محمد رمضان على اليوتيوب بعد تحقيقها لعدد هائل من المشاهدات وصلت إلى 113 مليون مشاهدة، رغم اتهام البعض وقتها له بأن كلمات الأغنية حادة ولكنه حقق النجاح المطلوب.

أغنية الملك

احتلت اغنية "الملك" المركز الثالث من حيث عدد المشاهدة على قناة محمد رمضان إذ وصلت إلى 100 مليون مشاهدة، وهو الكليب الذى استعان بالظهور مع أسد خلاله، والأغنية من كلمات شبوكشي وألحان وتوزيع مونتي، ومن إخراج حسام الحسينى.

أغنية انساى

ويحتل كليب "انساى" المركز الرابع من حيث عدد المشاهدات وهي أحدث أغنيات محمد رمضان والذى شاركه فيها بالغناء الفنان سعد لمجرد، فمن المتوقع أن تحصد الكثير من المشاهادات لما يتمتع به النجمان من قاعدة جماهيرية كبير، ووصلت عدد المشاهدات فى أسبوعين إلى 66 مليون مشاهدة

Advertisements

أغنية اقوى كارت فى مصر

وجاءت فى المركز الخامس أغنية " أقوى كارت فى مصر"، وهى أغنية دعائية لإحدى شركات المحمول، وحققت نجاح كبير بعد أن حصدت عدد 40 مليون مشاهدة على قناة محمد رمضان الخاصة.

أغنية فيرس

وهى أول أغنيات محمد رمضان الذى طرحها دون تصوير، وجاءت فى المركز السادس بعد أن حقق عدد مشاهدات وصل إلى 32 مليون مشاهدة، من كلمات شناوي وفانتا، آلحان سادات ورامي المصري، توزيع رامي المصري.

أغنية القمر

وهى الأغنية التى حملت العديد من الرسائل الهامة لجمهور محمد رمضان، وهى الإصرار والعزيمة وعدم الاستسلام والالتفات إلى من يسخرون من الأحلام ويهاجمونها، والعقبات التى يواجهها الجميع فى الحياة، وحقق الكليب أكثر من 22 مليون مشاهدة وهى من إنتاج شركة سينرجى.