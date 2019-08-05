بهذه الطريقة.. محمد رمضان يعلن عن طرح "الكنز 2" في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمصان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلمه الجديد " الكنز2"، المقرر عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر رمضان صورة لشخصية "علي الزيبق" الذي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، وعلق قائلًا: " عندما تجتمع الشجاعة والذكاء في رجل واحد، هو علي الزيبق".

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وتابع رمضان : " انتظروا فيلم الكنز الجزء الثاني والأخير في عيد الأضحى بجميع سينمات مصر".

فيلم "الكنز 2" بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، ومن إخراج شريف عرفة.