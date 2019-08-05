- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمصان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلمه الجديد " الكنز2"، المقرر عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل.
ونشر رمضان صورة لشخصية "علي الزيبق" الذي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، وعلق قائلًا: " عندما تجتمع الشجاعة والذكاء في رجل واحد، هو علي الزيبق".
وتابع رمضان : " انتظروا فيلم الكنز الجزء الثاني والأخير في عيد الأضحى بجميع سينمات مصر".
فيلم "الكنز 2" بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، ومن إخراج شريف عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد رمضان يعلن عن طرح "الكنز 2" في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.