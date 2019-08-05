في عيد ميلاده.. علي جابر ينشر صورة مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الإعلامي علي جابر، مدير مجموعة إم بي سي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته تامارا جابر من حفل عيد ميلاده. وكتب علي جابر في تعليقه على الصورة: "شكرا يا حبيبتي تامارا، على يوم عيد ميلادي الحلو". علي جابر من مواليد 5 أغسطس 1961، واحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن والخمسين، ويشغل علي جابر منصب مدير مجموعة "إم بي سي"، كما يشارك في عضوية لجنة تحكيم برنامج "أرابز جوت تالنت".



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