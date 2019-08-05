هنا شيحة تكشف تفاصيل شخصيتها في " نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة هنا شيحة عن طبيعة شخصيتها في مسلسل " نصيبي وقسمتك 3"، التي تقوم بتصويره حاليا .

قالت هنا أثناء حوارها في إحدى المجلات العربية:" إنها تجسد شخصية تدعى "دارين"، وإن نظرتها للحياة مثالية بنسبة مئة بالمئة، وهذا السبب يجعلها ترفض العديد من الرجال المتقدمين للزواج لها".

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وتابعت هنا: " ليس لدى الشخصية فكرة أن تتغير من أجل أي شئ فلابد على من يحبها أن يترك كل شئ من أجلها".

وأضافت هنا: " المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبدالعاطي بالإشتراك مع شركة "سينرجي"، ومن إخراج مصطفى فكري، ويشاركني بطولة الحدوتة كل من هاني عادل، وفراس سعيد، وأحمد جمال سعيد، وأحمد رفعت، ونانسي صالح".

يذكر أن حكايات الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك"، ناقشت القضايا التي تخص المرأة، وقام ببطولة الحكايات عدد من النجمات من بينهن درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.