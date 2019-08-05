بالصور| لاميتا فرنجية تحتفل بعيد ميلاد ابنها الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من حفل عيد ميلاد نجلها الوحيد جاستن. وظهرت لاميتا في الصور وهي تحمل ابنها جاستن أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الثالث، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بلبنان. يذكر أن لاميتا فرنجية تزوجت رجل الأعمال فريدي مخرز في عام 2016، وأنجبا طفلهما جاستن.

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