على طريقته الخاصة.. خالد سليم يهنئ زوجته بعيد ميلادها

احتفل الفنان خالد سليم بعيد ميلاد زوجته خيرية علي، حيث نشر فيديو يجمعه بها، مستعيدًا أجمل لحظات حياتهما.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلق على الفيديو قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لكل شيء في حياتي..أحبك".

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان خالد سليم لعرض مسلسله الجديد بعنوان "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفي، و بطولة كل من أحمد كرارة، درة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر

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الشناوى، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر أكتوبر المقبل.