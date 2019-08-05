روائع «كان» و«برلين» و«كارلوفى فاري» فى «الجونة» السينمائى الثالث

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن عرض عدد من الأفلام الطويلة، التى شاركت بالعديد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، مثل «كان»، و«برلين» و«كارلوفى فاري»، و«إدفا»، ضمن برنامج الدورة الثالثة، التى تُقام فى الفترة من 19إلى 27 سبتمبر 2019، وتتضمن تسعة أفلام شاركت فى الدورة الـ72 لمهرجان «كان» السينمائي، وفيلمين حائزين على دبين فضيين فى الدورة الـ69 لمهرجان «برلين» السينمائي، والفيلم الفائز بالجائزة الكُبرى فى «كارلوفى فاري»، ووثائقيين أحدهما حائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأول ظهور سينمائي، فى الدورة الـ31 لمهرجان «إدفا» للأفلام الوثائقية.

وعلى رأس قائمة الأعمال المشاركة يأتى الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان «كان» السينمائي، «طفيلي» للكورى بونج جون

هو. وفيلم «ألم ومجد» لبيدرو ألمودوفار، الذى فاز بطله أنطونيو بانديراس، بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائي، كما تشمل القائمة، الفيلم الإيطالى «بيرانا» الحائز على الدب الفضى- جائزة أفضل سيناريو- فى مهرجان «برلين» السينمائى.

ومن إيطاليا أيضًا، يُشارك فيلم «الخائن»، لماركو بيلوكيو. ومن «كان»، يُعرض «باكوراو» و«البؤساء»، الحائزين على جائزة لجنة التحكيم بالمناصفة، و«جلد الآيل»، الذى افتتح عروض نصف شهر المخرجين فى نفس المهرجان هذا العام.

ومن البيرو، تُشارك ميلينا ليون، بفيلمها «أغنية بلا عنوان»، ويتعرض الفيلم الياباني، «37 ثانية»، لمخرجته هيكاري، لقضايا ذوى

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الإعاقة.

وسبق للفيلم الفوز بجائزة الجمهور فى قسم بانوراما لأفضل فيلم روائي، فى الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائى.

ومن ألمانيا، يشارك فيلم «محطمة النظام»، لنورا فاينشت، الذى فاز بجائزة الدب الفضى- ألفريد باور- فى مهرجان برلين السينمائى 2019.

ومن البرازيل، يشارك فيلم «الحياة الخفية لأوريديس جسماو»، لمخرجه كريم عينوز، ويعود المخرج الإنجليزي، كين لوتش، بفيلم «عفوًا، لم نجدكم». ومن بلغاريا، يشارك فيلم «الأب»، للمخرجين كريستينا جروزيفا، وبيتار فالانشوف، الذى فاز بالجائزة الكبرى فى الدورة الـ55 لمهرجان كارلوفى فارى السينمائى.

ومن أفغانستان، يشارك أبوزار أميني، بفيلمه الوثائقى الطويل الأول، «كابُل مدينة فى الريح»، الذى فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بأول ظهور لمخرج، فى مهرجان إدفا للأفلام الوثائقية الطويلة، إضافة إلى الفيلم «مسافر منتصف الليل» لمخرجه الأفغانى حسن فازيللي، المحكوم عليه بالموت من قِبل حركة طالبان، والذى يهرب من بلده هو وأسرته.