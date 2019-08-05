الساحل يشتعل بحفلات المهرجانات فى عيد الأضحى.. وهروب النجوم المصريين للخليج

يحيى عدد من نجوم الغناء، العديد من الحفلات الغنائية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى 2019، يشتعل الساحل بالعديد من فرق المهرجانات المقرر إقامة حفلاتهم على مدار أيام العيد، بالإضافة إلى النوادى والفنادق، حيث يشهد الموسم إجازات العيد بالتزامن مع موسم الصيف ونرصد بعضا من الحفلات المقرر إقامتها ما بين دول عربية وأوروبية، كما تكون بعض الحفلات ضمن مهرجانات غنائية وموسيقية، يتزامن إقامتها مع إجازة عيد الأضحى.

يحيى إيهاب توفيق حفلاً ثانى أيام العيد بالتجمع الخامس بمول كايرو فيستيفال، كما يحيى المطرب أدهم سليمان، حفلا فى أحد النوادى بالإسكندرية، الجمعة 16 أغسطس الجارى.

وعلى جانب آخر يسافر عدد من النجوم المصريين لإحياء حفلات خارج مصر، حيث يحيى تامر حسنى، حفلاً غنائياً فى سلطنة عُمان، 15 أغسطس المُقبل، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، والذى يكون ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحى على مسرح المروج بعمان، وتقوم أنغام بإحياء حفل غنائى بمهرجان الفحيص بالأردن، الجمعة 19 أغسطس الجارى.

وتستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائى فى لندن فى أغسطس على هامش الاحتفالات

بعيد الأضحى، كما تحيى اللبنانية كارول سماحة حفلا غنائيا على مسرح قرطاج فى تونس، الجمعة 9 أغسطس الجارى.

ويحيى المطرب اللبنانى زياد برجى، حفلًا غنائيًا ضمن موسم حفلات عيد الأضحى المبارك، بمدينة طبرجا بجبل لبنان، الاثنين 12 أغسطس.

ويستعد الفنان الفلسطينى محمد عساف، لإحياء أول حفل له فى العراق، 14 أغسطس، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، فى نادى اليرموك بالعاصمة بغداد.

وأعلن المطرب اللبنانى مروان خورى عن إحياء مجموعة من الحفلات الغنائية فى تونس خلال شهر أغسطس، والتى تبدأ من 13 أغسطس الجارى، فى مدينة «كارثاج» بقرطاج، ويليها حفل يوم 14 من نفس الشهر فى مدينة الحمامات، ثم يوم 16 فى مدينة بنزرت، وآخر حفلاته فى الجولة، يوم 17 فى مدينة سوسة.

كما تحيى النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضمن مهرجان بنزرت الدولى، يوم ١٤ من أغسطس، والذى يتزامن مع إجازة عيد الأضحى 2019.

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ويقدم الفنان صابر الرباعى، ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولى الـ36، حفل الختام، ١٧ من أغسطس الجارى.

ويستعد الفنان ملحم زين لإحياء حفل غنائى ساهر له، فى سوريا يوم 14 أغسطس المُقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ضمن سلسلة الحفلات التى يتم إحياؤها فى هذا الموسم بمختلف الدول العربية.

وأعلن ملحم زين عن نفاد تذاكر الحفل التى تم طرحها للجمهور، على الرغم من تبقى أسبوعين حتى الموعد المحدد للحفل.

وتستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، لإحياء حفل بمهرجان جوتنبرج الثقافى الدولى فى السويد، يوم 10 أغسطس، وكانت هيفاء وهبى مرت مؤخرا بأزمة صحية، خلال الفترة الماضية، وتوقفت فيها عن الغناء وإحياء الحفلات.

وأعلنت نانسى عجرم عن استعدادها لإحياء حفل غنائى، 15 أغسطس الجارى، فى مركز دبى التجارى العالمى ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك فى دبى.

ويشارك الفنان كاظم الساهر، فى احتفالات عيد الأضحى 2019، بإحياء حفلين فى قطر يومى 16 و17 أغسطس الجارى.

وكذلك يستعد عاصى الحلانى لإحياء عدد من الحفلات فى العديد من دول العالم، حيث يحيى يوم 3 أغسطس حفلا فى أحد فنادق قبرص، ويوم 12 من نفس الشهر فى لندن، وفى سوريا يحيى حفلا يوم 14، ويختتم جولته بحفل فى تونس يوم 17 من أغسطس.

ويستعد المطرب وائل جسار، لإحياء حفل غنائى فى البحرين، ضمن احتفالات عيد الأضحى، الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠١٩.