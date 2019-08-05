كواليس السينما العالمية

< باتت أعمال السيرة الذاتية مصدر إلهام لصُناع السينما العالمية، وذلك بعد أن نجح فيلم «ألبوهيمى الرابسودي» الذى يتناول حياة اسطورة الروك «فريدى ميركوري»، فى تصدر شباك التذاكر الأمريكى، فقد أعلنت شركة Warner Bros عن عرض فيلم السيرة الذاتية للنجم العالمى «ألفيس بريسلى»، ملك الروك آند رول، وهو اللقب الذى احتفظ به حتى بعد مماته، كان يمثل فى حقبة زمنية محددة هوسا كبيرا للعديد من الشباب، حيث أطلق اسمه على مئات الأطفال داخل أمريكا عقب وفاته. وذلك فى أكتوبر 2021.

ويجسد الممثل الأمريكى أوستن بتلر دور ملك الروك فى العمل، والفيلم للمخرج الأسترالى باز لورمان، وهو العمل الذى سيعرض مرحلة صعود بريسلى إلى الشهرة على خلفية تطور المشهد الثقافى فى أمريكا. ولم تستقر الشركة المنتجة عن اسم الفيلم بعد.

< كشفت شركة مارفل، عن رغبتها، فى إنتاج مسلسل جديد لشخصية «لوكى – loki»، وهى شخصية من أساطير الأسكندنافية، والتى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية «ثور» التى يجسدها كريس هيمسوورث.

وأكد الممثل العالمى توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة «لوكي»، أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير

المقبل، على أن يطرح الموسم الأول من المسلسل فى عام 2021.

< يواصل فيلم «The Lion King»، هيمنته على قائمة شباك التذاكر الأمريكى، لينضم لقائمة الأفلام التى تجاوز أرباحها حاجز المليار دولار، فى أقل من ثلاثة أسابيع على عرضه فى دور العرض السينمائية، محققا 968.5 مليون دولار محليا و838 مليون دولار عالميا.

الفيلم إعادة للنسخة الكارتونية التى تم إنتاجها قبل 24 عامًا لتقديمها على طريقة الـLive Action، بقيادة المخرج جون فافريو.

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، بيونسيه، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى.

< فاست آند فيوريوس: هوبز آند شو يفتتح صالات العرض السينمائية بـ60 مليون دولار

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ينافس فيلم الأكشن والإثارة «Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw» للنجم دواين جونسون، على المرتبة الأولى فى شباك الإيرادات، حيثُ حقق فى أول يوم عرضه 60 مليون دولار. وبالتالى

يصبح الفيلم قريبا من تصدر إيرادات شباك التذاكر.

ووفقا لمجلة «فارايتي» الأمريكية، يعتبر الرقم الذى افتتح به الفيلم الأقل فى تاريخ سلسلة «Fast & Furious»، إلا أنه سيكون هذا أكبر افتتاح لفيلم محلى هذا الصيف خارج أسوار ديزنى ومارفل.

فيلم «Hobbs & Shaw» يقدم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام «The Fast and The Furious»، حيث يتحالف عميل اﻷمن الدبلوماسى اﻷمريكى، لوك هوبس، على نحو غير متوقع مع ديكارد شاو، حيث نشأت بينهما عداوة شرسة فى أجزاء السلسلة الأصلية.

يشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب دواين جونسون، جيسون ستاثام، فانيسا كيربى، إدريس إلبا، ﺗﺄﻟﻴﻒ جارى سكوت تومسون وكريس مورجان، وﺇﺧﺮاﺝ ديفيد ليتش.

< حقق المغنى الإنجليزى إد شيران بجولته، رقما قياسيا ليتجاوز بذلك الرقم القياسى لجولة فرقة U2 الأيرلندية، بإجمالى 736.7 مليون دولار.

وساعد على نجاح جولة شيران، أن أسعار تذاكر حفلاته جاءت مخفضة مقارنة بأسعار حفلات فرقة U2 الأيرلندية، وقد اختتم شيران جولته بأربع حفلات أقيمت بالقرب من منزله فى ايبسويتش.

فيما يتعلق بالحضور الفعلى للجولة، حطم شيران بالفعل الرقم القياسى، حيثُ بيعت حفلته فى هانوفر بألمانيا 7.3 مليون تذكرة حسب تقارير Pollstar.

وقال شيران فى بيان: «اكتشفت للتو أن جولة Divide، من المقرر أن تكون الجولة الأكثر ربحًا فى كل العصور.. أنا محظوظ جدًا لأننى مررت بكل البلدان وسعيد بالحشود الرائعة التى احتشدت حفلاتى التى استمرت على مدار العامين ونصف العام الماضيين.. شكرًا للجماهير».