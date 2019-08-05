بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون شهداء الحادث الإرهابي الجبان بمعهد الأورام

نعى نجوم الفن، ضحايا حادث حريق معهد الأورام، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وجاءت كلماتهم معبرة عن حزنهم وغضبهم لما أسفر عنه الحادث الإرهابي من وفيات وإصابات، مؤكدين أنه يجب اتخاذ موقف صارم من محاربة الإرهاب الخسيس.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز النجوم الذين نعوا ضحايا الحادث:-

النجم تامر حسني:

نعى النجم تامر حسني شهداء الحادث عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "نتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين في حادث المنيل و نسأل الله ان يشفي جميع المصابين.

نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر:

وجه نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر رسالة شديدة اللهجة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "يد الإرهاب الخسيس تحاول النيل من شبابنا وأولادنا في الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء في الجوامع والكنائس وأخيراً المرضي في المستشفيات هل يوجد تدني وانحطاط اكثر من هذا حسبي الله ونعم الوكيل، لكن مصر اكبر وأقوي برجالها وأولادها .. حفظ الله مصر وتحيا مصر برجالها المخلصين".

الفنان علي الحجار:

أدان الفنان علي الحجار الحادث الإرهابي الجبان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "حداداً على الجريمه الخسيسة و الدم الغالي المراق أمام معهد الأورام تقرر تأجيل حفل نادي إيزي سبورتس. و سيتم الإعلان عن موعد جديد قريباً".

المستشار تركي آل شيخ:

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ عن حزنه الشديد،

لما مرت به مصر من حادث إرهابي دموي، قائلاً: "امل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام ... الله يحفظ مصر ".

الفنان أدهم سليمان:

استنكر الفنان أدهم سليمان الحادث الإرهابي الخسيس، و المتنافى مع عقيدة الأديان، قائلاً: "يتقدم أدهم سليمان و كامل فريق العمل بأحر التعازي لأسر المتوفين في حادث معهد الاورام ونسال الله العظيم ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وندعوا الله ان يشفي جميع المصابين"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

النجم أحمد السقا:

واسى النجم أحمد السقا شهداء الحادث بمعهد الأورام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "‏الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".

الفنانة منة فضالي:

نعت الفنانة منة فضالي شهداء الحادث الإرهابي الحقير بمعهد الأورام، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الف رحمه و نور لا حول ولا قوه الا بالله".

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الفنان أحمد زاهر:

رثى الفنان أحمد زاهر شهداء الحادث الإرهابي الدميم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "ان لله و انا اليه راجعون اللهم ارحم ضحايا حادث معهد الأورام والهم ذويهم الصبر و السلوان واشفي

كل المصابين اللهم امين".

الفنان محمد حماقي:

نعى الفنان محمد حماقي شهداء الحادث الإرهابي القبيح، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "خالص العزاء في ضحايا حادث المنيل، ربنا يصبر أهلهم وذويهم.. وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".

الفنان محمد إمام:

دعا الفنان محمد إمام بالشفاء العاجل لمصابين الحادث الإرهابي المشمئز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "خالص التعازي و المواساة في اخواتنا ضحايا و مصابين حادث معهد الاورام".

الفنان مينا عطا:

توجه الفنان مينا عطا، برسالة تعزية لأهالى شهداء حادث الإرهابي الحقير بمعهد الأورام، قائلاً: "ربنا يرحمهم و يعزى اهلهم و يصبرهم

حاجة تحزن"، و أضاف: "بدل كتر الكلام اللى مش هيعمل حاجة ... رسالة مكتوب فيها ٧٧٧ على رقم ٩٧٩٧..حساب رقم ٧٧٧ بجميع البنوك المصرية والبريد المصري".

الفنان محمود العسيلي:

بكلمات مؤثرة نعى الفنان محمود العسيلي، شهداء الوطن بمعهد الأورام، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "‏لا حول ولا قوة الا بالله .. البقاء لله .. الله يرحم أهالينا في حادث معهد الأورام و يغفرلهم و يصبر اهاليهم .. إن لله وان اليه راجعون".

النجم كريم عبد العزيز:

نعى الفنان كريم عبد العزيز شهداء الحادث الكريه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "خالص العزاء في المتوفين بحادث معهد الأورام نسال الله لهم الرحمة ونتمني الشفاء العاجل للمصابين، ونسأل الله الشفاء التام لمرضي معهد الأورام والطمأنينة لقلوب أهاليهم بشفائهم".

المنتج محمد محمود عبد العزيز:

دعا المنتج محمد محمود عبد العزيز، بالشفاء العاجل لكلمصابين الحادث الإرهابي الحقير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "اللهم اشفى كل مريض و مصاب و ارحم كل من رحل و صبر قلوب اهاليهم و محبيهم..اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".