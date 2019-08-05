كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف نعت نيللي كريم شهداء حادث معهد الأورام الإرهابي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، منشور تنعى فيه شهداء الحادث الارهابى الذى وقع بمعهد الاورام.

وقالت نيللى كريم : "أنعى بكل الحزن والاسي شهداء معهد الاورام .. اللهم اغفر لهم وأدخلهم فسيح جناتك، وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

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وانفجرت مساء أمس سيارة تحمل متفجرات أمام معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.

وأشار الفحص الفنى ومعاينة النيابة إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.