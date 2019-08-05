كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 10:50 مساءً - قامت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” بتقديم اعتذارا للمسلمين بعد أن وصفت مذيعتها ” ستايسي دولي ” إشارة رفع السبابة إلى السماء بتحية داعش عقب لقائها بعرائس داعش في مخيم للاجئين .
ووفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن المذيعة توجهت إلى أحد المخيمات الواقعة في شمال سوريا وتحت سيطرة الأكراد لتسجيل فيلما وثائقيا .
وأثناء ذلك قامت بلقاء عدد من النساء عبر سور فاصل .
وعقب اللقاء أظهرت لقطات رفع بعض النساء لإصبع السبابة نحو السماء أثناء سيرهن مثلما يفعل المسلمون أثناء تلاوة ” التشهد ” في الصلاة .
وعلقت ” ستايسي” على ذلك المشهد قائلة : ” بينما كنا نغادر المخيم رأينا نساء يرفعون أصابعهم كتحية لداعش ” .
وأثار هذا التعليق الجدل وانتقادات تجاه المذيعة البريطانية حيث أوضح مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن تلك الإيماءة بالسبابة يتم استخدامها أثناء الصلاة .. ووصفها البعض ب ” الجاهلة ” .
وتراجعت ” بي بي سي ” مؤكدة أنها قامت بحذف تلك الجملة من المقطع .. وقالت : ” لقد استخدمنا وصفا خاطئا لحركة بعض النساء في المعسكر .. نعتذر عن هذا الخطأ وأزلنا هذا الوصف من اللقطات ” .
وأوضحت الهيئة أن تلك الإيماءة يستخدمها المسلمون كرمز للتوحيد أو نطق الشهادة وتعبيرا عن الإيمان بوحدانية الله .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصف التشهد ب ” تحية داعش ” .. شبكة بي بي سي تعتذر للمسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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