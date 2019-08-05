شاهدوا الأطباء يفاجئون نجمة خليجية بكشف إصابتها بمرض مزعج.. وهي “لا أصدق” و”أكيد غلطانين”

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 10:50 مساءً - كشفت الفاشينيستا ونجمة المواقع الكويتية فاطمة المؤمن أنها فوجئت مؤخراً باحتمال إصابتها بمرض مزعج.

وأشارت في فيديو تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أنها أجرت مؤخراً عدداً من الفحوصات الطبية التي أظهرت ذلك.

وذكرت أن الاختصاصيين أبلغوها أنها قد تكون مصابة بمرض السكري. وأعربت عن عدم قدرتها على تصديق ذلك، لافتة إلى أنها لا تحب السكر ولا تأكل كل ما يحتوي عليه.



وأشارت إلى أنه تم إعلامها بأن ذلك قد يكون أمراً وراثياً وأنها ربما اكتشفت هذا متأخرة. وأضافت أنها لا تشعر بأنها مصابة بالمرض وأنه لا شكّ في وجود خطأ ما وقالت: “أكيد غلطانين… مو راضية أصدق… حاسة إنه لأ”.

وأحدثت بهذا جدلاً في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حققت أكثر من 36 ألف مشاهدة. وتمنى لها الكثيرون الصحة والشفاء من المرض.