ريهام سعيد توجه رسالة لياسمين عبد العزيز : ” ربنا لو عملك حاجة وحشة فهي حاجة ‏حلوة وافهمي بقى زي ما تفهمي “

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 10:50 مساءً - وجهت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” رسالة إلى الفنانة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على ” يوتيوب ” .

وتضمن المقطع رسالة شكر إلى محبيها من الفنانين والإعلاميين الذين ساندوها في محنتها المرضية الأخيرة ومن بينهم ياسمين عبد العزيز .

حيث توجهت لها بالشكر وأعربت عن حبها الشديد لها وعن مدى تقديرها لما فعلته معها خلال محنتها المرضية بسؤالها الدائم عنها يوميا على الرغم من انشغال ياسمين عبد العزيز خلال تلك الفترة لتصوير فيلمها الجديد .

كما عرضت عليها أسماء لأطباء خارج مصر .. وعندما كانت ريهام قد قامت بخياطة انفها وكانت متألمة كثيرا بسبب ذلك لكنها تحدثت إلى ياسمين عبد العزيز ‏لإصرارها على محادثتها وتكرارها للاتصال أكثر من مرة بغرض الاطمئنان .

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وقالت ريهام سعيد : ” عارفة إنك قوية وعارفة إنك جدعة وإنك مريتي بموقف ‏مش لطيف أسوأ حاجة ممكن تعدي على أي ست في الدنيا .. بس إنتي جميلة أوي وربنا هيكرمك أوي ” .

وأضافت : ” إيه الرقي ده والجدعنة دي ده ربنا لو عملك حاجة وحشة فهي حاجة ‏حلوة وافهمي بقى زي ما تفهمي .. إنتي حلوة أوي من جواكي فربنا عايز لكِ حاجة أحلى وأحسن ” .

وأشارت ريهام سعيد إلى أنها لم يكن لهاعلاقة صداقة قديمة مع ياسمين عبد العزيز ولم تفعل لها أي شيء يجبرها على الاهتمام بها ولكن ‏ياسمين عبد العزيز دعمتها في محنتها بشكل مؤثر فقد تركت الحديث عن المرض والأزمة تماما وركزت حديثها كله في تشجيع ‏ريهام على تخطي المحنة والتحلي بالقوة اللازمة .